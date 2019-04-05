Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшее время

Основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter 4 апреля, ссылаясь на высокопоставленные источники в Эквадоре.

В качестве предлога для высылки Ассанжа из эквадорской миссии будет использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, которые касаются президента Эквадора Ленина Морено.

По сведениям WikiLeaks, власти Эквадора и Великобритании якобы уже заключили соглашение об аресте Джулиана Ассанжа.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале текущего года, напоминает ТАСС. Утверждается, что в документах четко прослеживаются операции компании INA Investment – офшора, который был создан братом президента Морено. В коне марта министр по делам коммуникаций Эквадора Адрес Мичелена заявил CNN Español, что публикация документов – это часть заговора, который экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, президент Венесуэлы Николас Мадуро и Джулиан Ассанж составили для свержения правительства президента Морено. Карлос Поведа, адвокат Ассанжа в Эквадоре, опроверг причастность своего клиента к публикации вышеупомянутых документов, отметила WikiLeaks.

В 2012 году Джулиан Ассанж попросил политического убежища из-за опасения экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в организации WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в любой момент может покинуть посольство Эквадора в Лондоне, если будут соблюдены его права.