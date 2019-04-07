Ливия: армия Хафтара сообщила о провале контрнаступления войск Сараджа

Контрнаступление лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа войск в Триполи провалилось, сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

Ранее сообщалось о начале проправительственной военной кампании "Вулкан гнева". В ходе операции планировалось отбросить противника от Триполи. Однако аль-Мисмари заверил, что им это не удалось, наступление продолжается. И сейчас очень важно защитить мирное население

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. ПНС по приказу Сараджа находится в полной боевой готовности. Хафтара атаковали с воздуха, вслед за этим в ВВС ЛНА тоже начали наносить авиаудары.

В ответ на заявление Африканского командования США в связи с перемещением контингента в целях безопасности, аль-Мисмари заявил, что в ЛНА не знали об их присутствии в Триполи, передает ТАСС.