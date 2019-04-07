Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 апреля 201922:18 Ольга Армякова

"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

Остается немного времени до столь важного для всех нас праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне. 4 апреля Владимир Путин принял участие в открытии "Вахты памяти-2019" и ознакомился с проектами "Поискового движения России". Вообще же акция "Вахта памяти" проводится еще с конца 80-х. Добровольцы ведут поисковые работы во многих регионах страны, возвращая из небытия имена и подвиги героев.

Черные от копоти стены, насквозь пропитанные запахом гари низкие своды, что буквально придавливают к земле, — это коридоры подземной Керченской крепости. Аджимушкайские каменоломни, где 170 дней и ночей бойцы Красной Армии держали оборону. Абсолютный мрак, дикий холод. И, кажется, нечем дышать. Свет небольшого фонарика едва освещает путь. По узким лабиринтам спускаемся на глубину почти 14 метров, куда в мае 1942-го, прикрывая отступление основных сил, были вынуждены спуститься почти десять тысяч солдат. Попали в окружение, но врагу не сдались.

Они умирали от ран и болезней, от усталости и голода сходили с ума, но продолжали бороться. Вопреки. Из десяти тысяч дневной свет вновь увидят не больше ста. Сухие цифры, а за ними — имена и судьбы тех, кто не вернулся домой. Спустя 70 пять лет память о них возвращают поисковики.

Истлевшие деревянные доски, труха. Вперемешку с гильзами и патронами. А рядом — солдатская каска. Следы ожесточенных боев — повсюду. Самая восточная точка Крымского полуострова. Здесь Азовское море переходит в Черное. Стратегическая высота на подступах к Керчи. Этот плацдарм наши войска штурмовали почти пять месяцев.

Каждый метр земли пропитан кровью советских солдат. Только в прошлом году на этих высотах поисковики нашли останки 160 бойцов. Имена некоторых из них удалось установить. И это невообразимо больше, чем просто дань памяти. То, что не измерить словами.

Среди тех, кто в апреле 1944-го освобождал Крым, был и Александр Григорьевич Лубенцов. В те дни он сражался за свой родной город, где родился и откуда ушел на фронт. Он помнит каждую минуту самой страшной войны и всех боевых товарищей, которые так и не вернулись домой. И таких — миллионы. В архивах напротив имени — короткая запись: "Пропал без вести".

Наградные листы, учетные карточки — страницы истории победившей страны. Это еще и истории личные — для каждой семьи. Письмо старший сержант Алексей Зимин написал за день до смерти. С тех пор родные о нем ничего не знали. Все запросы в военкомат — без ответа. Спустя 70 лет в Смоленской области поисковики обнаружат останки советских солдат. Среди личных вещей — искореженная медаль "За боевые заслуги". По архивным документам найдут имя бойца. По всей стране таких историй — тысячи. "Вахта памяти" не имеет границ.

"Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы ее героев, неразрывность. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они — наследники, внуки, правнуки победителей. Чтобы все понимали, что это — часть нашей собственной жизни", — заявил Владимир Путин, обращаясь к поисковикам.

Свой поисковый отряд сейчас есть в каждом регионе. А началось все с Новгородской области — там, где во время Великой Отечественной держал оборону Северо-Западный фронт и где на протяжении трех лет ни на один день не прекращались попытки атаковать врага. На этой земле и зародилась "Вахта памяти", чтобы ни один герой не был забыт.

История войны, что написана без слов. Фронтовые портреты. Карандашом, на пожелтевших, чудом сохранившихся листах. Не наброски — солдатские судьбы. И в каждой лини, в каждой детали — документальность. Вот пулеметчик готовится к выстрелу. И лишь на секунду отвлекся — посмотреть на художника.

Сержант Николай Крестильников. Уничтожил четыре вражеских танка, был представлен к награде, но смертельно ранен в последнем бою. Его историю родные узнают десятилетия спустя. А сколько еще героев остаются неизвестными?

Звон металлоискателя, словно учащенное сердцебиение, — столько железа в этой земле. Эльхотовские ворота. Кавказский рубеж, где, только по официальным данным, погибли свыше 10 тысяч советских солдат.

Собрать воедино обрывки истории, бесчисленное множество судеб. Летопись Великой Победы. Это общая память, объединяющая прошлое, настоящее и наше будущее.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:47

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

20:18

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

19:47

Госпитализирована актриса Алла Демидова

18:25

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

17:00

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

16:08

Ливия: армия Хафтара сообщила о провале контрнаступления войск Сараджа

15:24

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках

1 час назад
Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

Маркуса Фронмайера из АдГ обвинили в связях с Россией

2 часа назад
Собиратель земель: фельдмаршал Хафтар пошел в наступление

Собиратель земель: фельдмаршал Хафтар пошел в наступление

2 часа назад
НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

НАТО тратит на оборонку в 20 раз больше России, но справиться с "угрозой" не может

2 часа назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

1 час назад
У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

У тренера "Севильи" обнаружен лейкоз

2 часа назад
Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

Самолет с российскими регбистками на борту был под угрозой минирования

3 часа назад
Данелия обладал неповторимым стилем

Данелия обладал неповторимым стилем

2 часа назад
ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

ЦБ предупредил о проблемах с быстрыми платежами

3 часа назад
С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

С такого начинаются войны: ZDF раскритиковали за антироссийскую провокацию

4 часа назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

2 часа назад
Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

Гуайдо устроил саботаж и свалил все на Мадуро

18 минут назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

1 час назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

1 час назад
"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

33 минуты назад
Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

Киселёв распутал "белиберду" Столтенберга

1 час назад
"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

"Локомотив" и "Зенит" обменялись голами

1 час назад
В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

В воде не тонет: одесситы посмеялись над президентом

2 часа назад
Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

Лоза и Пригожин ответили "гавкающему" Лебединскому

2 часа назад
Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Кубок Гагарина. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

3 часа назад
Т-80 оказался способен стрелять бревнами

Т-80 оказался способен стрелять бревнами

3 часа назад
Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

Застройка Западного берега Иордана: Лондон осудил Тель-Авив

3 часа назад
Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

Британцев, задержанных в центре Москвы, отпустили под подписку

3 часа назад
Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

Геи, йога и цигун в СИЗО: Дворкин пожаловался на сектантов

3 часа назад
"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

"Они – посмешище": Трамп поведал о 13 ненавистниках

3 часа назад
"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

"Подарок" на Благовещение: разграблен Свято-Николаевский храм УПЦ

4 часа назад
Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

Бокс. Гассиев намерен сменить весовую категорию

4 часа назад
Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

Арина Аверина выиграла два золота на этапе Кубка мира в Италии

5 часов назад
Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

Иди своей дорогой, сталкер: в Чернобыльскую зону стали пускать туристов

5 часов назад
Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

5 часов назад
Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

5 часов назад
Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

Девочка упала с десятого этажа, делая селфи

6 часов назад
Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

Роули встретился с Яковенко, теперь хочет с Путиным

6 часов назад
Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

Убийство Старовойтовой: Барсукову-Кумарину предъявлено обвинение

7 часов назад
Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

Украинским диверсантам не дали убить мирных жителей Донбасса

7 часов назад
На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

На Украине двое мужчин ради видео убили человека, избив и сбросив его с моста

8 часов назад
Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

Австрия объяснила, почему продлевает антироссийские санкции

8 часов назад
20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

20 самых желанных детских игрушек в 2019 году

9 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

06.04.2019 20:07
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

06.04.2019 11:46
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34