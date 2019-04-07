"Вахта памяти" объединяет прошлое, настоящее и будущее

Остается немного времени до столь важного для всех нас праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне. 4 апреля Владимир Путин принял участие в открытии "Вахты памяти-2019" и ознакомился с проектами "Поискового движения России". Вообще же акция "Вахта памяти" проводится еще с конца 80-х. Добровольцы ведут поисковые работы во многих регионах страны, возвращая из небытия имена и подвиги героев.

Черные от копоти стены, насквозь пропитанные запахом гари низкие своды, что буквально придавливают к земле, — это коридоры подземной Керченской крепости. Аджимушкайские каменоломни, где 170 дней и ночей бойцы Красной Армии держали оборону. Абсолютный мрак, дикий холод. И, кажется, нечем дышать. Свет небольшого фонарика едва освещает путь. По узким лабиринтам спускаемся на глубину почти 14 метров, куда в мае 1942-го, прикрывая отступление основных сил, были вынуждены спуститься почти десять тысяч солдат. Попали в окружение, но врагу не сдались.

Они умирали от ран и болезней, от усталости и голода сходили с ума, но продолжали бороться. Вопреки. Из десяти тысяч дневной свет вновь увидят не больше ста. Сухие цифры, а за ними — имена и судьбы тех, кто не вернулся домой. Спустя 70 пять лет память о них возвращают поисковики.

Истлевшие деревянные доски, труха. Вперемешку с гильзами и патронами. А рядом — солдатская каска. Следы ожесточенных боев — повсюду. Самая восточная точка Крымского полуострова. Здесь Азовское море переходит в Черное. Стратегическая высота на подступах к Керчи. Этот плацдарм наши войска штурмовали почти пять месяцев.

Каждый метр земли пропитан кровью советских солдат. Только в прошлом году на этих высотах поисковики нашли останки 160 бойцов. Имена некоторых из них удалось установить. И это невообразимо больше, чем просто дань памяти. То, что не измерить словами.

Среди тех, кто в апреле 1944-го освобождал Крым, был и Александр Григорьевич Лубенцов. В те дни он сражался за свой родной город, где родился и откуда ушел на фронт. Он помнит каждую минуту самой страшной войны и всех боевых товарищей, которые так и не вернулись домой. И таких — миллионы. В архивах напротив имени — короткая запись: "Пропал без вести".

Наградные листы, учетные карточки — страницы истории победившей страны. Это еще и истории личные — для каждой семьи. Письмо старший сержант Алексей Зимин написал за день до смерти. С тех пор родные о нем ничего не знали. Все запросы в военкомат — без ответа. Спустя 70 лет в Смоленской области поисковики обнаружат останки советских солдат. Среди личных вещей — искореженная медаль "За боевые заслуги". По архивным документам найдут имя бойца. По всей стране таких историй — тысячи. "Вахта памяти" не имеет границ.

"Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы ее героев, неразрывность. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они — наследники, внуки, правнуки победителей. Чтобы все понимали, что это — часть нашей собственной жизни", — заявил Владимир Путин, обращаясь к поисковикам.

Свой поисковый отряд сейчас есть в каждом регионе. А началось все с Новгородской области — там, где во время Великой Отечественной держал оборону Северо-Западный фронт и где на протяжении трех лет ни на один день не прекращались попытки атаковать врага. На этой земле и зародилась "Вахта памяти", чтобы ни один герой не был забыт.

История войны, что написана без слов. Фронтовые портреты. Карандашом, на пожелтевших, чудом сохранившихся листах. Не наброски — солдатские судьбы. И в каждой лини, в каждой детали — документальность. Вот пулеметчик готовится к выстрелу. И лишь на секунду отвлекся — посмотреть на художника.

Сержант Николай Крестильников. Уничтожил четыре вражеских танка, был представлен к награде, но смертельно ранен в последнем бою. Его историю родные узнают десятилетия спустя. А сколько еще героев остаются неизвестными?

Звон металлоискателя, словно учащенное сердцебиение, — столько железа в этой земле. Эльхотовские ворота. Кавказский рубеж, где, только по официальным данным, погибли свыше 10 тысяч советских солдат.

Собрать воедино обрывки истории, бесчисленное множество судеб. Летопись Великой Победы. Это общая память, объединяющая прошлое, настоящее и наше будущее.