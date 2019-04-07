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Выборы на Украине 15 минут назад
Зеленский выступил с заявлением о Путине и территориальных уступках
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что нужно говорить с Россией о мире в Донбассе, однако делать это следует в присутствии западных представителей.
Основную цель этих переговоров Зеленский видит так: "Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать". В этой связи он указал на необходимость реформировать минский формат.
"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда", — цитирует слова Зеленского РИА Новости.
Кандидат на высший государственный пост в стране также выступает за сохранение курса Украины, направленного на вступление в НАТО и Евросоюз. Вместе с тем он убежден, что определяться с курсом нужно только путем референдума.
Зеленский, кроме того, готов работать и над созданием благоприятного инвестиционного климата, а также обеспечивать защиту иностранных вложений в экономику страны.
"Что касается бизнес отношений и экономических отношений с Западом, они ждут гарантий. Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия", — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
Между тем действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры в "нормандском формате" будут возобновлены в ближайшее время. "Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", — заверил украинский лидер.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Порошенко 12 апреля нанесет визит в Берлин и проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом он призвал не интерпретировать этот визит как поддержку со стороны Меркель кандидатуры Порошенко на выборах.
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