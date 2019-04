Встреча Яковенко и Роули: британская пресса переврала все, что можно

Гражданин Великобритании Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, а также его брат Мэттью встретились с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. Британская The Mirror, осветившая встречу, переврала ее как только возможно. На обложке газеты была опубликована фотография с подписью: "Ваша страна убила мою девушку?"

Российские дипломаты отметили, что The Mirror написала о встрече совершенно в неверном ключе. "Цель встречи была другой, — заявили они на странице в Twitter. – Вопросы – тоже".

The purpose of the meeting was DIFFERENT and the questions were also DIFFERENT. pic.twitter.com/fTEnPJsCS8