Парламентские выборы в Израиле: политический расклад сил

Сегодня в Израиле парламентские выборы. По итогам выборов в законодательный орган также будет назначен премьер-министр страны. Основные претенденты — действующий глава государства Биньямин Нетаньяху и генерал Бенни Ганц. У кого больше шансов?

Этот день объявлен нерабочим, междугородный общественный транспорт сегодня функционирует бесплатно. Палестинские территории закрыты. Ничто не должно помешать шести с половиной миллионам израильских избирателей проголосовать на одном из десяти тысяч участков, работающих во вторник с семи утра до десяти вечера.

"У нас 39 партий и блоков участвуют в выборах. Мы напечатали шесть с половиной миллионов бюллетеней на каждую партию и развезли их по участкам. Избиратель выбирает бюллетень с буквой выбранной им партии, кладёт его в конверт и бросает в урну. Их мы установили 12 тысяч", — рассказывает Еси Торен, руководитель управления логистики на выборах в Кнессет.

Явка ожидается высокая. Кампания по выборам в Кнессет на этот раз была ожесточенной и беспощадной: скандалы, компромат, взломанные телефоны. В последний день агитации лидер партии "Ликуд", действующий премьер Биньямин Нетаньяху по традиции повел соратников на рынок. Политический базар встретился с базаром торговым.

В последнем опубликованном ролике глава государства выступает в жанре отечество в опасности: "Вы обязаны проголосовать за "Ликуд"! Не оставайтесь дома, прекратите сомневаться. Голосуйте за "Ликуд", только большой "Ликуд" предотвратит создание левого правительства".

"Левыми" уже в течение нескольких месяцев глава государства называет своих главных политических конкурентов — блок "Кахоль Лаван" (по-русски "Бело-голубые"), представленный тремя бывшими начальниками Генштаба во главе с генералом Бени Ганцем, командовавшим израильской армией во время последней масштабной операции в Секторе Газы пять лет назад.

На самом деле противники, пришедшие к финишу избирательного марафона ноздря в ноздрю, мало отличаются идеологически. Они приветствуют политику Дональда Трампа в регионе, поддерживают аннексию Голанских высот и настаивают на необходимости координации с Россией действий на территории Сирии.

"Я очень рад, что продолжаются многочисленные контакты с Россией. Как держава, она очень важна в этом деле. Ещё будучи военным, я начинал переговоры с представителями российских сил в районе конфликта, и это очень важно продолжить", — говорит Бени Ганц.

Настоящих левых – тех, кто всерьёз говорит сегодня о необходимости создания палестинского государства, поддерживает соглашения в Осло и видит в Махмуде Аббасе партнера по переговорам, а не врага, — в Израиле все меньше. Партия "Авода" от выборов к выборам теряет электоральную поддержку.

"Наша позиция — это стремление к миру с палестинцами и другими арабскими странами. Мы в это верим и считаем, что этого можно достичь, сохраняя безопасность Израиля. Для нас важен строй, при котором у всех будут равные права: у арабов и евреев, а Нетаньяху считает, что все нужно оставить как есть", — говорит лидер "Аводы" Ави Габай.

Битва гигантов заметно снизила шансы небольших, секторальных партий, многие из которых балансируют на грани проходного барьера.

"Вырисовывается клерикальное государство. Мы с этим не готовы мириться", — говорит Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль".



Избирательные плакаты, где цензура заклеивала сомнительные жесты политиков, агитационные ролики, где министр юстиции душилась духами с провокационным названием "Фашизм", комплекс обвинительных заключений, составленных на действующего премьера по обвинению в злоупотреблениях властью как раз к началу выборов и даже обещания продвинуться по пути легализации марихуаны из уст консервативных политиков — на этот раз политическая борьба велась без белых перчаток.

Победитель, имя которого назовут ближе к полуночи, вряд ли сможет рассчитывать на спокойную жизнь в обществе, расколотом по политическим, религиозным, этническим и социальным признакам.