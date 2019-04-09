В Байкальском лыжном марафоне примут участие более 500 спортсменов из 5 стран мира

На льду Байкала состоится международный лыжный марафон. Мероприятие включено в официальный календарь Russialoppet. В состязаниях примут участие более пятиста спортсменов из пяти стран мира. Специальными гостями станут серебряный призер ЧМ-2007 Василий Рочев и трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, сообщает ГТРК "Бурятия".

Лыжный марафон пройдет с 19 по 20 апреля. Трасса соревнований в этом году будет проходить по льду Баргузинского залива. Заявки на участие уже подали лыжники из ряда регионов России, а также Эстонии, Монголии, Японии и Чехии. В состязаниях примет участие и четырехкратная победительница Всемирной зимней универсиады Алиса Жамбалова. В качестве технического делегата FIS назначен руководитель гоночного подкомитета и президент популярной итальянской лыжной гонки Marcialonga Анжело Коррадини.

19 апреля на марафоне выступят юные лыжники. Спортсмены 14-15 лет должны пробежать пять километров. Все, кто младше этого возраста, — от одного до трех километров. В этот же день в рамках специального семинара тренеры будут обсуждать перспективы развития лыжных соревнований в ДФО и СФО.

20 апреля состоится официальное открытие лыжных гонок. Участники будут покорять дистанцию в пятьдесят километров. Лыжники старше 60 лет пройдут тридцать километров. Такую же расстояние пройдут и женщины. Также на дистанциях 10 и 20 километров планируется выступление суролимпийцев и паралимпийцев.

Глубина озера в районе трассы составит около двухсот метров. Верхний слой ледяного покрова подтаял, и на этом месте образовались крупные кристаллы. По такой поверхности можно передвигаться со скоростью 30 км/ч. Лыжники называют это состояние льда — "шах".

Напомним, Байкальский лыжный марафон ежегодно собирает сотни любителей зимнего спорта. В прошлом году в состязаниях приняли учатие более 400 спортсменов из семи стран мира и двадцати трех российских регионов.