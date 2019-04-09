Игрок "Хьюстона" Харден признан MVP сезона в НБА

Американский защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден был признан самым ценным игроком регулярного сезона-2018/19 Национальной баскетбольной ассоциации по мнению баскетболистов НБА. Он сумел набрать 44,3% голосов.

На втором месте расположился форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо (38,3%). В тройке лучших также оказался нападающий "Оклахома-Сити" Пол Джордж (12,7%)​​​, сообщает Athletic.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НБА Харден набирал в среднем 36,1 очка, делая 6,6 подбора и 7,6 передачи.