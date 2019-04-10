От 50 до 100 тысяч рублей: россияне назвали размер хорошей зарплаты

Россиянам для достойной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Людям задавали вопрос: "Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?". Больше всего денег нужно москвичам (не менее 100 тысяч рублей в месяц), а также жителям ближайшего Подмосковья. Петербуржцы хотят получать 91 тысячу рублей, пишет "Российская газета".

Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска – (55 тысяч рублей в месяц), Улан-Удэ – (54 тысячи), Читы – (50 тысяч).

Почти четверть россиян, живущих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода. 19 процентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет. При этом почти половина опрошенных считают, что никогда не достигнут желаемого уровня.

Для хорошей жизни россиянам нужны собственная квартиры или дом, машина, возможность лечиться и учиться, посещать кафе, театры, выставки, заниматься спортом и путешествовать. Также в числе приоритетов — интересная работа.