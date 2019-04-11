Ученые СО РАН разработают систему аварийного спасения для космического корабля "Федерация"
Сотрудники Института теоретической и прикладной механики РАН примут участие в проектировании космического корабля "Федерация". Новосибирские ученые займутся созданием программного обеспечения для пилотируемого аппарата нового поколения. Им предстоит предстоит разработать систему аварийного спасения. Напомним, "Федерация" должна будет заменить "Союз". Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".
Над аппаратом уже начали работу сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия". Но перед новосибирскими учеными стоит собственная задача. "Сейчас мы ведем расчет аэродинамических характеристик "Федерации". Определяем тепловые потоки. Благодаря этому мы сможем определить оптимальные траектории и конструкцию тепловой защиты", — рассказал старший специалист Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александ Кашковский.
Уже известно, что конструкция тепловой защиты будет облегчена. Дополнительный вес на орбите означает лишние траты в миллионы рублей.
Космический корабль нового поколения сможет взять на борт до 6 человек. Сейчас модель "Федерации" испытывают в лаборатории, чтобы понять, как аппарат поведет себя при спуске на землю. "Неблагоприятное обтекание корабля может спровоцировать заметную раскачку, что в итоге неблагоприятно скажется на самочувствии экипажа", — пояснил научный сотрудник Николай Адамов.
Чтобы не допустить такого сценария, модель аппарата проходит тестирование в аэродинамической трубе. При проверке учтут все перегрузки, которые могут возникнуть в реальных условиях. "В такой трубе с помощью специальных вставок создают поток с определенными параметрами. Когда аппарат проходит через саму узкую ее часть, скорость потоков воздуха становится сверхзвуковой", — рассказал корреспондент Алексей Шкуратов.
Первые летные испытания "Федерация" пройдет в 2022 году. Она будет доставлять космонавтов на МКС. Однако основная задача космического корабля нового поколения — полеты на Луну.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Человечество впервые увидело черную дыру
- ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию
- Кремль прокомментировал плакат Порошенко с Путиным
- Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей
- Абызов попытался снять деньги. Счет арестован
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- В "Прямом эфире" вскрыли историю агрессивного альфонса из Петербурга
- Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
"Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
Погорельцев с Ленинградского проспекта все еще обещают расселить
- Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей
- "Департамент юридических услуг" отбирал деньги у москвичей
- Капотню ждет масштабное благоустройство
- "Добрая поликлиника" против очередей
- Хаски, свалившегося в реку на Раушской набережной, выловили с катера
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?