Ученые СО РАН разработают систему аварийного спасения для космического корабля "Федерация"

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики РАН примут участие в проектировании космического корабля "Федерация". Новосибирские ученые займутся созданием программного обеспечения для пилотируемого аппарата нового поколения. Им предстоит предстоит разработать систему аварийного спасения. Напомним, "Федерация" должна будет заменить "Союз". Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

Над аппаратом уже начали работу сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия". Но перед новосибирскими учеными стоит собственная задача. "Сейчас мы ведем расчет аэродинамических характеристик "Федерации". Определяем тепловые потоки. Благодаря этому мы сможем определить оптимальные траектории и конструкцию тепловой защиты", — рассказал старший специалист Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александ Кашковский.

Уже известно, что конструкция тепловой защиты будет облегчена. Дополнительный вес на орбите означает лишние траты в миллионы рублей.

Космический корабль нового поколения сможет взять на борт до 6 человек. Сейчас модель "Федерации" испытывают в лаборатории, чтобы понять, как аппарат поведет себя при спуске на землю. "Неблагоприятное обтекание корабля может спровоцировать заметную раскачку, что в итоге неблагоприятно скажется на самочувствии экипажа", — пояснил научный сотрудник Николай Адамов.

Чтобы не допустить такого сценария, модель аппарата проходит тестирование в аэродинамической трубе. При проверке учтут все перегрузки, которые могут возникнуть в реальных условиях. "В такой трубе с помощью специальных вставок создают поток с определенными параметрами. Когда аппарат проходит через саму узкую ее часть, скорость потоков воздуха становится сверхзвуковой", — рассказал корреспондент Алексей Шкуратов.

Первые летные испытания "Федерация" пройдет в 2022 году. Она будет доставлять космонавтов на МКС. Однако основная задача космического корабля нового поколения — полеты на Луну.