Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорске разразился скандал после того, как в Сети обратили внимание на фотографии участницы конкурса "Ты уникальная" Оксаны Зотовой.

Ее эффектные фото смутили некоего анонимного пользователя, который сообщил, что эта женщина – жена священника.

После этого в соцсетях появилось множество осуждающих Оксану и ее мужа комментариев.

Пользователи писали, что негоже супруге священника так выставлять себя напоказ.

Кроме того, прошла информация о том, что эта пара уже была замечена в любви к красивой жизни – в частности, якобы мужа Оксаны уже наказывали за их поездку на Барбадос.

Однако сам Сергий Зотов сказал местным СМИ, что лишь недавно узнал о местонахождении этого острова.

Впрочем, в Сети есть и те, кто вступился за супругу священника. В частности, люди пишут, что "матушки — тоже люди", а "от такого обсуждения становится мерзко", "хочется помыть руки, когда читаешь замечания святош".

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Протоиерей Феодор Сапрыкин — председатель епархиального суда – сказал, что "это большой грех, когда жена священника выставляет себя напоказ".

По его словам, "Сергий Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается". "Что это за священник, если не может своей семьей управлять? Как он тогда собирается управлять приходом, паствой?" – задал риторический вопрос протоиерей Феодор Сапрыкин.