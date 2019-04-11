Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорске разразился скандал после того, как в Сети обратили внимание на фотографии участницы конкурса "Ты уникальная" Оксаны Зотовой.
Ее эффектные фото смутили некоего анонимного пользователя, который сообщил, что эта женщина – жена священника.
После этого в соцсетях появилось множество осуждающих Оксану и ее мужа комментариев.
Пользователи писали, что негоже супруге священника так выставлять себя напоказ.
Кроме того, прошла информация о том, что эта пара уже была замечена в любви к красивой жизни – в частности, якобы мужа Оксаны уже наказывали за их поездку на Барбадос.
Однако сам Сергий Зотов сказал местным СМИ, что лишь недавно узнал о местонахождении этого острова.
Впрочем, в Сети есть и те, кто вступился за супругу священника. В частности, люди пишут, что "матушки — тоже люди", а "от такого обсуждения становится мерзко", "хочется помыть руки, когда читаешь замечания святош".
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Протоиерей Феодор Сапрыкин — председатель епархиального суда – сказал, что "это большой грех, когда жена священника выставляет себя напоказ".
По его словам, "Сергий Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается". "Что это за священник, если не может своей семьей управлять? Как он тогда собирается управлять приходом, паствой?" – задал риторический вопрос протоиерей Феодор Сапрыкин.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни
- Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- "Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Капотню ждет масштабное благоустройство
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?