В украинские выборы вмешался Петр I

Передавать Украине грамоту Петра Первого от 1708 года – значит вмешиваться во внутреннюю политику Киева, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что действия Германия перед вторым туром президентских выборов можно расценивать как попытку на них повлиять. Об этом он написал в Facebook.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко готов перенести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на 19 апреля. Но поставил условие: время их не должно совпадать с официальным временем в эфире Общественного телевидения.

Кроме того, нынешний глава Украины сообщил в Facebook, что теперь украинцы могут ездить в Таиланд без виз.