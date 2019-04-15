По делу Серебренникова назначена новая экспертиза

Мещанским судом Москвы назначена новая комплексная экспертиза деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщалось, в начале февраля по делу "Седьмой студии" была назначена новая комплексная экспертиза. Против предыдущей, проведенной на стадии следствия, возразили адвокаты. Они заявили, что эксперты не обладали достаточными данными, чтобы делать выводы. Защита ранее просила провести как финансовую, так и искусствоведческую экспертизы.

"Рассмотрение дела "Седьмой студии" отложено на два месяца в связи с назначением новой экспертизы", — отметили в суде.

По данным следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Также следователи полагают, что бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Ранее дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой суд вернул в прокуратуру. Она единственная из фигурантов дела, заключившая сделку со следствием и давшая показания против других фигурантов.