МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе

В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В министерстве считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает необходимой юрисдикцией, чтобы рассматривать произошедшие события.

"Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в РФ, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа", — подчеркивается в официальном заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили порядок прохождения через российские территориальные воды при следовании из Черного в Азовское море. Они проигнорировали требования российских пограничников остановиться, после чего были задержаны. 24 украинских моряка в настоящее время находятся в московском СИЗО по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

В МИД РФ напомнили, что все права моряков соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов и получают медицинскую помощь.

"Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.