Эксперты США подозревают КНДР в изготовлении ядерного топлива для боеголовок

Американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований подозревают, что в ядерном центре в Йонбёне (КНДР) может производиться ядерное топливо для боеголовок. Опасения экспертов основаны на анализе спутниковых снимков, полученных 12 апреля.

На снимках запечатлены пять специальных вагонов возле завода по обогащению урана и радиохимической лаборатории. Эксперты говорят, что снимки свидетельствуют о транспортировке радиоактивных веществ в ядерный центр. Вагоны такого типа ранее использовались в КНДР для перевозки плутония для его переработки в ядерное топливо.

На фото также видно большой строительный кран, который поставлен на дороге к западу от реактора, передает ТАСС. Объяснить его назначение аналитики пока не могут.

Атомный реактор центра Йонбён был построен в 1986 году. Также в ядерном центре есть завод по производству оружейного плутония и мощности по обогащению урана. Пхеньян уверяет, что последние имеют лишь гражданское назначение. Но в районе Йонбёна, по данным США и Южной Кореи, скрыты подземные заводы по переработке оружейного урана. За один год работы Йонбён может получить материалы для нескольких ядерных зарядов.