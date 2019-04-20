Посольство РФ: после доклада Мюллера США следует начать восстанавливать отношения с Россией

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад, который приурочен к публикации отчета специального прокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера.

Дипломатическая миссия проанализировала обвинения о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в Америке, продемонстрировав их беспочвенность, передает РИА Новости. Посольство сделало вывод: после того, как Мюллер подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией, Штатам имеет смысл осознать надуманность сообщений о вмешательстве России в выборы и начать работу с целью восстановления отношений.

В докладе посольства отмечается, что первый шаг – отказ от теории сговора – уже сделан. Теперь Соединенным Штатам следует дезавуировать обвинения в адрес РФ и объединить усилия и начать восстанавливать отношения между двумя странами ради глобальной безопасности и во имя народов США и России.