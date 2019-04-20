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Лесные пожары 28 минут назад

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20 апреля 201908:29

МЧС России: пожары во всех 14 населенных пунктах в Забайкалье ликвидированы

Пресс-служба МЧС России сообщает: пожары во всех 14 населенных пунктах в Забайкальском крае удалось ликвидировать.

В связи со степными пожарами в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Читу для борьбы со стихией прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. В пути находятся еще два Ми-8, передает РИА Новости.

По данным регионального министерства здравоохранения, в результате пожаров в регионе пострадали 25 человек.

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