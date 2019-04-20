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20 апреля 201920:38

Быкову отменили часть лекарств

Global Look Press

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила о положительной динамике в состоянии ее мужа. Она написала в своем Facebook в субботу вечером, что Быков слышит и реагирует.

Лукьянова сообщила также, что в пятницу врачи отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон. "Вот и просыпается потихоньку", — написала она.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов также сообщил в соцсетях, что у Быкова наметилось "видимое улучшение", и в ближайшие дни его, возможно, выведут из медикаментозного сна.

Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. В башкирской столице писатель должен был провести встречу с читателями. По прилете в Уфу Быков был госпитализирован. 18 апреля было принято решение перевезти его в Москву. Вечером того же дня самолет, оплаченный редакцией "Новой газеты", с писателем, его близкими и медиками приземлился в столице. Сейчас Быков находится в одном из медучреждений Москвы.

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