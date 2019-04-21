Военных заставили голосовать за Порошенко. Зеленскому вручили протокол о нарушении

Милиция Луганской народной республики получила сведения о принуждении украинских военнослужащих к голосованию за Петра Порошенко. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, командование Операции объединенных сил ВС Украины с 20 по 22 апреля контролирует ход "голосования" солдат.

Для запугивания и шантажа военнослужащих, рассказали в ЛНР, в зону ООС направлены дополнительные сотрудники Службы безопасности Украины, пишет ТАСС.

Получил развитие скандал с демонстрацией кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским заполненного избирательного бюллетеня телевизионной камере. Полицейские вручили Зеленскому протокол об административном нарушении.

"Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!", — прокомментировал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

В МВД и ГУ Нацполиции в Киеве ранее пообещали дать правовую оценку поступку кандидата.