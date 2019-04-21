Голы Рассказова и Гулиева принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

Матчем в Москве между столичным "Спартаком" и красноярским "Енисеем" завершилась программа 24-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля добились над аутсайдером турнира победы со счетом 2:0. Команда Олега Кононова продолжает борьбу за призовые места.

Спартаковцы вышли вперед под самый занавес первого тайма. Отличился Николай Рассказов с передачи Луиса Адриано. Для 21-летнего защитника этот гол стал первым за основу "Спартака".

После перерыва гости остались в меньшинстве. На 68-й минуте матча поле покинул Артур Саркисов, получивший травму. К этому времени Дмитрий Аленичев сделал уже все три замены.

На 84-й минуте спартаковцы упрочили свое преимущество благодаря голу вернувшегося в основу Аяза Гулиева. Больше забитых мячей зрители не увидели.

"Спартак" идет пятым в чемпионате России, набрав 39 очков. От идущего вторым "Локомотива" москвичи отстают на четыре балла. "Енисей" с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, расположившись на 16-м месте.