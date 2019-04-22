Участник нападения на псковских десантников сядет на 16 лет

16 лет проведет в исправительной колонии строго режима 47-летний ставрополец Шамиль Казбулатов. Участник нападения на десантников шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии признан виновным по статье 317 Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь военнослужащих").

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и УФСБ России по Ставропольскому краю доказательства его участия в нападении 29 февраля 2000 года на десантников у села Улус-Керт Шатойского района Чечни признаны достаточными. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, Казбулатов из автомата Калашникова калибра 5,45 вел прицельный огонь по российским военнослужащим.

Атака банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на высоту 776.0 продолжалась всю ночь до утра 1 марта. В бою с террористами погибли 84 десантника, четверо получили тяжелые ранения.

До вынесения приговора Шамилю Казбулатову к длительным срокам лишения свободы были осуждены уже 13 боевиков, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди них и член УНА-УНСО (организация запрещена в России как экстремистская), гражданин Украины Александр Малофеев.

На основе событий боя на высоте 776.0 снят фильм "Шестая рота".