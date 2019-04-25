Назло Питту? Сильно сдавшая Джоли завещала все сыну, поддержавшему ее в разводе

Западные СМИ пишут, что Брэд Питт в ярости: бывшая супруга Анджелина Джоли составила завещание и отписала большую часть своих средств старшему (приемному) 17-летнему сыну Мэддоксу, которого пресса уже называет "золотым мальчиком".

Причина такого выбора актрисы, видимо, в том, что он – единственный из шестерых (троих родных и троих приемных) детей некогда "идеальной" пары, который во время развода родителей занял позицию матери.

Благодаря решению Джоли Мэддокс уже вскоре может стать киномагнатом, поскольку подростку завещана продюсерская компания Jolie Pas.

Как пишет Radar Online, эта компания принесла Джоли за пять лет доход в 116 миллионов долларов, однако сама она неважно себя чувствует и бизнесом заниматься не может. Как стало известно западным журналистам, у 43-летней Джоли анорексия (она похудела до 42 килограммов) и влияющий на мышцы лица паралич Белла.