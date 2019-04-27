Путин рассказал о беспределе, обмане, сне и страшилках
На итоговой пресс-конференции в Пекине российский президент Владимир Путин затронул темы Украины, отношений с другими странами и борьбе с террористами.
Приговор в отношении россиянки Марии Бутиной, осужденной в США на 1,5 года тюремного заключения, президент РФ Владимир Путин назвал "беспределом". Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции в Пекине. Президент также отметил, что из приговора неясно, за что ее осудили, какое преступление она совершила.
Отвечая на вопрос о предоставлении паспортов РФ жителям Донбасса, Путин опроверг появившиеся сообщения о том, что эта инициатива дорого обойдется российскому бюджету и назвал их "страшилками". Президент опроверг эти информационные вбросы и сообщил, что планируется предоставлять российское гражданство по упрощенной схеме и жителям Украины. По его данным, расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса в течение нескольких лет могут составить 100 миллиардов рублей. Это некритичная сумма для бюджета и не вызовет вопросов по исполнению обязательств перед российскими пенсионерам. Что касается получения и российской, и украинской пенсии жителями Донбасса, то теоретически такая схема возможна, однако не является социальной несправедливостью. Особенно по отношению к людям, ежедневно живущих под пулями, и чей средний уровень пенсий по старости почти в три раза меньше, чем в России.
Владимир Путин не исключил возможность встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. В числе первоочередных тем Путин назвал окончание конфликта на юго-востоке Украины, которое ждут все жители Украины, при полном соблюдении Минских соглашений.
Путин заявил также, что никакого реверса газа на Украине нет, это "чушь и обман". Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, и если транзита не будет, не будет и реверса, сказал президент, напомнив, что этот реверс является почти виртуальным и практически существует разве что в документах.
Говоря о международной политике, российский лидер отметил настрой большинства стран мира на диалог и сотрудничество с Россией. Путин отметил добрые деловые отношения, которые складываются с подавляющим большинством стран мира — все, с кем президент встречался лично, хотят работать с Россией. Так же, в партнерстве с другими странами, будет решаться вопрос по увеличению добычи нефти. Россия может добывать больше нефти, однако существуют договоренности с ОПЕК+, по которым нынешний уровень добычи будет сохранен до июля. По его словам, партнеры по ОПЕК+ также намерены соблюдать свои договоренности.
По словам президента, Россия продолжит борьбу с террористами в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на инициативы сирийской оппозиции, "торпедирующей" создание в стране Конституционного комитета. Все террористы, которые решатся на вылазки из Идлибской зоны, получат "ответный удар с нашей стороны".
Владимир Путин рассказал журналистам, что в последние дни из-за напряженного графика спал по шесть часов в сутки, однако ему этого вполне хватает.
"Нормально, высыпаюсь", — добавил он.
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