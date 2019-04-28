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28 апреля 201916:22

"Порошенко воскрес": Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

EPA

Обращение избранного президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину прокомментировали журналисты и пользователи соцсетей.

Так, некоторые считают, что Зеленский возвращается к риторике своего предшественника, действующего главы украинского государства Петра Порошенко. Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".

Еще одна представительница СМИ Екатерина Рошук назвала высказывания Зеленского в его Facebook "ультимативным хамством" по отношению к Путину и предположила, что это " не в плюс твоему рейтингу".

Другие пользователи придерживаются того мнения, что Зеленский берет на себя слишком много, хотя даже не успел занять президентское кресло, отмечает РИА Новости.

Кроме того, пользователи предполагают, что украинцев, желающих получить российский паспорт, может оказаться больше, чем Зеленский себе представляет.

Заявление Зеленского о том, что украинцам не нужны российские паспорта, так как Киев дает им "свободу слова и интернета" прокомментировал в воскресенье в своем Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Он, в частности, указал на то, что граждане Украины не нуждаются в том, чтобы им говорили, что им нужно, а что — нет: они решат это самостоятельно. А новому украинскому лидеру Пушков рекомендовал лучше задуматься о том, как "выправить свою страну".

Ранее в воскресенье первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от президента РФ Владимира Путина отменить указы об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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