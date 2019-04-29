Карауловой стыдно за то, что она хотела примкнуть к ИГ

Бывшая студентка МГУ имени Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и вышедшая по УДО, назвала проведенное в колонии время тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы​​, передает РИА Новости.

Девушка была освобождена из колонии 27 апреля из колонии № 1 в Вологде. Ей оставалось отбыть 1 год и 10 месяцев из присужденных ей 4,5 года наказания.

На пресс-конференции Караулова рассказала, что лишение свободы для нее было тяжелым, но необходимым опытом. По ее словам, во время заключения она занималась творчеством в литературном кружке, писала "сценарии, рассказы, очерки и немножко совсем стихи".

Она подчеркнула, что ей стыдно за то, что она хотела примкнуть к террористам – прежде всего, перед своими родителями.

В октябре 2015 году Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована за попытку пополнить ряды "Исламского государства" в Сирии. В декабре 2016 года была приговорена к колонии общего режима.