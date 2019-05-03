Форвард сборной России Кучеров: мы не ощущаем себя "дрим-тим"

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России Никита Кучеров поделился мнением по поводу приезда в национальную команду большого числа звезд в преддверии чемпионата мира-2019. Лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ сообщил, что хоккеисты относятся к этой ситуации спокойно.

"Понятно, что в этой команде все на первых ролях в своих клубах, но ощущения "дрим-тим" у нас нет, все ребята спокойно относятся", – приводит слова Кучерова РИА Новости.

Напомним, что перед мировым первенством в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая, в сборную России были приглашены многие российские звезды, выбывшие из борьбы за Кубок Стэнли уже в первом раунде плей-офф.