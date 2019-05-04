Вслед за Федоровым Порошенко уволил Артеменко

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил еще одного представителя высших эшелонов власти страны. От должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания освобожден Юрий Артеменко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

По информации ТАСС, Артеменко возглавлял Национальный совет с 2014 года, его полномочия должны были закончиться в июле текущего года. Однако некоторое время назад он заявил, что решил уйти в отставку с поста председателя совета до завершения срока действия своих полномочий. Как пояснил Артеменко, он устал "от пяти лет работы в постоянном стрессе", а кроме того, получил предложение перейти на другую работу.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания под руководством Артеменко неоднократно выносил предупреждения и штрафовал украинские СМИ, в частности за использование в эфире русского языка. За это его обвиняли в давлении на журналистов и ущемлении свободы слова.

Накануне Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника Службы безопасности президента страны, заместителя начальника Управления государственной охраны. Он занимал этот пост также с 2014 года.