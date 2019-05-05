ЦСКА спасся в игре с "Динамо"

Воскресную программу 27 тура Российской премьер-лиги продолжил матч в Москве, где встречались ЦСКА и "Динамо". Матч завершился вничью – 2:2.

Два столичных клуба с первых минут принялись обмениваться острыми моментами. Но первый гол состоялся на 29 минуте. Армеец Иван Обляков выполнил угловой, и Яка Бийол головой отправил мяч в динамовские ворота. Но через 6 минут португальский легионер "Динамо" Мигел Кардозу убежал к воротам Игоря Акинфеева и сравнял счет. Незадолго до перерыва Кирилл Панченко воспользовался ошибкой обороны красно-синих и вывел динамовцев вперед.

Во втором тайме открытый футбол продолжился. ЦСКА атаковал больше и активнее, за что был вознагражден. На 85 минуте вышедший на замену Такума Нисимура нанес точный удар головой. В роли ассистента снова выступил Обляков.

Встреча завершилась вничью 2:2. ЦСКА набрал 45 очков и сохраняет за собой четвертое место. У "Динамо" 30 очков и двенадцатая позиция.