Пассажиры "Суперджета" сняли на видео начало пожара на борту

Экипаж Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден приземлиться в Шереметьеве с полными баками — именно разлившееся топливо и стало причиной пожара, после того как подломились стойки шасси. Пассажиры злополучного рейса в Мурманск, где погибли 13 человек, сняли на видео момент возгорания.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что огонь вспыхнул после того, как самолет зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу. Перед этим у него подломились стойки шасси, баки оказались пробиты, а топливо попало в двигатели и загорелось. Сделанная пассажиром запись показывает, как быстро пламя добралось по крылу до салона, где царила паника.

"Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно", — сообщил собеседник "Интерфакса".

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пилоты и две стюардессы выжили, бортпроводник Максим Моисеев погиб, помогая людям покинуть задымленный салон. Всего жертвами аварийной посадки стали 13 человек, в том числе двое детей.