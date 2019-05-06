Ространснадзор проверит "Аэрофлот" и Шереметьево

Ространснадзор уже приступил к внеплановым проверкам авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и госкорпорации по организации воздушного движения. Среди погибших 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур.

Съемки пассажиров прямо из горящего самолета, еще не завершившего свое движение по взлетно-посадочной полосе. На последних секундах видно, как самолет разворачивает. Вот так происходила эта посадка: скорость настолько большая, что самолет подпрыгивает и вновь ударяется о землю. После этого начинается сильнейший пожар, и в считанные мгновения пламя охватило заднюю часть фюзеляжа.

Самолет направлялся из Москвы в Мурманск. Технические неполадки возникли сразу после взлета. Командир корабля принял решение вернуться на аэродром, но во время аварийной посадке подломилось шасси и разлилось топливо из одного из топливных баков. Оно в итоге и загорелось. Спасатели зашли в салон сразу, как только удалось сбить пламя.

"Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Погиб 41 человек", — сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Самолет взлетел с полными баками, то есть так называемая жесткая посадка происходила с максимальным весом. По данным движения самолета видно, что один круг экипаж над аэродромом сделал. Но что именно произошло в небе, сейчас устанавливает следствие.



Sukhoi Superjet 100 был создан для перелетов на средние расстояния до 3 тысяч километров. Максимальная скорость — 830 километров в час, количество пассажиров — 87 человек.

Уже на земле выжившие рассказывают о действиях экипажа:

"Где было темно, где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься по трапу".

"Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд. Командир воздушного судна опытный, общий налет у него 6800 часов", — отметил пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Максим Фетисов.

Среди погибших — один из бортпроводников Максим Моисеев, работавший как раз в задней части салона. Он до последнего боролся за каждую жизнь и так и остался с теми, кого так и не смог вывести.

"Сейчас госпитализировано шесть раненых пациентов. Четыре человека — в институт хирургии имени Вишневского. Двое тяжелых находятся в отделении реанимации. Третий пациент – состояние между средней тяжестью и тяжелым — тоже в реанимации. Четвертый пациент — в обычном отделении", — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Автомобили скорой помощи прибывали в аэропорт десятками, совершили посадку два специальных санитарных вертолета. Шереметьево закрылось почти на час, прибывающие самолеты направлялись на другие аэродромы. Затем заработала одна из двух взлетно-посадочных полос. Обломки полностью сгоревшего самолета уберут, только когда здесь закончат работать следователи.