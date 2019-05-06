Тема:
Гонки золотой молодежи 41 минута назад
Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила
Круглосуточный рев моторов на Воробьевых горах заглушат лежачие полицейские и камеры фиксации скорости. Такое решение приняло ЦОДД в ответ на жалобы жителей Гагаринского района на байкеров. Мотоциклисты постоянно устраивают гонки без глушителей и провоцируют аварии. Положат ли новые правила конец многолетнему противостоянию?
Чуть за полночь — и улица Косыгина меняется. Тихая днем, ночью она становится главной трассой для гонок. Здесь выбрасывают адреналин по максимуму, не ограничивая себя ни в эмоциях, ни в скорости. Именно поэтому сюда съезжаются все московские мотоциклисты. Но жители ближайших домов таким гостям не рады.
- Вот, слышите, проезжает? Это еще тихонечко! А так у нас эта трескотня каждую ночь! Сейчас чем теплее становится, тем шум громче.
Ночные заезды здесь стали традицией — но нельзя сказать, что доброй. Гонки по городской улице часто заканчиваются трагично.
- Ежегодно здесь происходят какие-то ДТП, связанные с мотоциклистами. Сотрудники ГИБДД автомобилистов останавливают, а вот мотоциклистов фактически игнорируют.
На улице действует ограничение — 40 километров в час. Для мотоциклистов здесь это — лишь скорость разгона. Дальше ручка газа выжимается до упора, и они летят вперед до Ленинского проспекта. Как считают в Центре организации дорожного движения, остановить нарушителей могут только полицейские — лежачие.
- В целях исключения мотогонок на улице Косыгина разработана, утверждена и направлена на реализацию в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы проектная документация, предусматривающая установку искусственных неровностей в количестве двадцати штук.
Бороться с нарушителями попробуют и штрафами с помощью дополнительных камер фиксации. Но даже такое ограничение не пугает завсегдатаев трассы на Косыгина: ведь это, по их словам, единственное в Москве место, где они могут показать себя и свой байк на все 100 — и даже 200.
- Дайте место — и ради Бога! Я тоже за безопасность во всех видах.
- Лежачие полицейские им только за радость будут — они будут проезжать по ним и радоваться! Но, опять же, если будет мокрая погода или еще что-то, эти полицейские приведут к большей аварийности мотоциклистов.
Главное, чтобы установленные неровности не стали для гонщиков дополнительными трамплинами для мототрюков — ведь тогда на улице станет еще опаснее.
Ранее по теме
-
Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку2 месяца назад
-
Модель Валерию Соколову разыскивают после двух ДТП в Подмосковье4 месяца назад
-
Участника гонок на Gelaendewagen выдворят из России5 месяцев назад
-
Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача6 месяцев назад
-
"Золотая" авария на Новом Арбате: ущерб - на миллионы7 месяцев назад
-
Устроенное Lamborghini "дорогостоящее" ДТП в Москве попало на видео7 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Welt: Россия снова стала сверхдержавой
- США направят авианосную группу к берегам Ирана
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Жертвами ракетных ударов между Израилем и Палестиной стали 30 человек
Самое читаемое
-
Погиб проводник, спасавший пассажиров из горящего самолета
- Найдена яма с останками казненных советских граждан
- Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии
- Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
- Король Таиланда вступил в брак с генералом
- В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Сделка США и Китая мертва: Трамп готов повысить тарифы
- Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники
- Как ФРС потеряла контроль над ставками
- Рубль: укрепление российской валюты закончилось?
- Следствие назвало версии катастрофы в Шереметьево
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
НАТО проводит учения в "русских" кварталах
- Жители Донбасса рассказали, зачем им российские паспорта
- Россия собирает "Бессмертный полк"
Вести-Москва
-
Глава СКР побывал на месте катастрофы в Шереметьеве
- На ВДНХ проходит слет волонтеров Победы
- Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом