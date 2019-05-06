Лежачие полицейские и новые камеры: байкеров хотят заставить соблюдать правила

Круглосуточный рев моторов на Воробьевых горах заглушат лежачие полицейские и камеры фиксации скорости. Такое решение приняло ЦОДД в ответ на жалобы жителей Гагаринского района на байкеров. Мотоциклисты постоянно устраивают гонки без глушителей и провоцируют аварии. Положат ли новые правила конец многолетнему противостоянию?

Чуть за полночь — и улица Косыгина меняется. Тихая днем, ночью она становится главной трассой для гонок. Здесь выбрасывают адреналин по максимуму, не ограничивая себя ни в эмоциях, ни в скорости. Именно поэтому сюда съезжаются все московские мотоциклисты. Но жители ближайших домов таким гостям не рады.

- Вот, слышите, проезжает? Это еще тихонечко! А так у нас эта трескотня каждую ночь! Сейчас чем теплее становится, тем шум громче.

Ночные заезды здесь стали традицией — но нельзя сказать, что доброй. Гонки по городской улице часто заканчиваются трагично.

- Ежегодно здесь происходят какие-то ДТП, связанные с мотоциклистами. Сотрудники ГИБДД автомобилистов останавливают, а вот мотоциклистов фактически игнорируют.

На улице действует ограничение — 40 километров в час. Для мотоциклистов здесь это — лишь скорость разгона. Дальше ручка газа выжимается до упора, и они летят вперед до Ленинского проспекта. Как считают в Центре организации дорожного движения, остановить нарушителей могут только полицейские — лежачие.

- В целях исключения мотогонок на улице Косыгина разработана, утверждена и направлена на реализацию в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы проектная документация, предусматривающая установку искусственных неровностей в количестве двадцати штук.

Бороться с нарушителями попробуют и штрафами с помощью дополнительных камер фиксации. Но даже такое ограничение не пугает завсегдатаев трассы на Косыгина: ведь это, по их словам, единственное в Москве место, где они могут показать себя и свой байк на все 100 — и даже 200.

- Дайте место — и ради Бога! Я тоже за безопасность во всех видах.

- Лежачие полицейские им только за радость будут — они будут проезжать по ним и радоваться! Но, опять же, если будет мокрая погода или еще что-то, эти полицейские приведут к большей аварийности мотоциклистов.

Главное, чтобы установленные неровности не стали для гонщиков дополнительными трамплинами для мототрюков — ведь тогда на улице станет еще опаснее.