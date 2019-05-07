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Катастрофа в Шереметьеве 35 минут назад

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7 мая 201910:25

Шереметьево требует найти и наказать тех, кто глумился над горящим SSJ-100

Сергей Фадеичев/ТАСС

В заявлении аэропорта, размещенном на официальной странице в соцсети "ВКонтакте", говорится, что сотрудники аэропорта Шереметьево не имеют отношения к видеозаписи с циничным комментированием аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100.

Отмечается, что служба безопасности аэропорта провела оперативное служебное расследование. "Руководство воздушной гавани будет требовать, чтобы участники видеоролика, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", — сказано в заявлении.

В пресс-службе аэропорта при этом пояснили, что не утверждают, что на записи запечатлены работники какой-то другой авиакомпании, сообщает Znak.com.

Как сообщалось, накануне в Сети появился видеоролик, где наблюдающие с экрана за катастрофой в Шереметьево люди, глумятся над происходящим. Один из них, глядя на полыхающий самолет, говорит: "Нормально он сел. С огоньком" (слышен смех). В подписи к видео говорится, что наблюдающие за катастрофой люди — работники аэропорта.

5 мая, в результате аварийной посадки в аэропорту Шереметьево самолета Superjet 100 "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек.

Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево, однако из-за возникших на борту проблем вскоре вернулся в аэропорт, совершив аварийную посадку. После приземления лайнер загорелся. На его борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.

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