"Фейковый вопрос": Лавров разделяет мнение Трампа о CNN

Министр иностранных дел России осадил журналиста CNN, спросившего о ситуации вокруг Венесуэлы.

Это произошло на пресс-конференции, когда Сергею Лаврову после его встречи с американским коллегой Майком Помпео задали вопрос, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.

Российский министр ответил: "Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", но сейчас вы задаете "фейковый вопрос".

Таким образом Лавров напомнил американскому журналисту о многочисленных твитах президента США, в которых Трамп обвиняет телеканал в распространении недостоверной информации, пишет "РГ".

Глава российского МИД напомнил, что Москва категорически не приемлет ведения боевых действий, которые нарушают международные правила, где бы это ни происходило.

Сергей Лавров также подчеркнул, что применение силы может быть санкционировано только Совбезом ООН или же использовано в ответ на агрессию, которой (в случае с Венесуэлой) не наблюдается.

Ранее правительство этой страны приняло решение заблокировать в интернете сигнал испаноязычной CNN en espanol.

Представители национальной комиссии по телекоммуникациям Венесуэлы отметили, что содержимое передач CNN представляет собой "прямую атаку против мира и демократической стабильности венесуэльского народа", передает РИА Новости.