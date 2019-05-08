Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Ядерные мины во времена холодной войны предлагалось устанавливать на границах ФРГ. В случае массированной танковой атаки на страны НАТО подрыв ядерных мин должен был создать обширную зону радиоактивного заражения и труднопреодолимых препятствий. Сейчас использование ядерных мин признано неэффективным. Но только не на Украине.

Игорь Козий считает, что Киеву никто и ничто не может разрабатывать тактическое ядерное оружие и средства его доставки. При этом украинский военный эксперт призвал подготовить места для размещения ядерных мин на границе Украины и России, сообщает РИА Новости.

"Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне", — заявил Игорь Козий в эфире ObozTV.

Эксперт оговорился, что разработка стратегического ядерного оружия на повестке для Украины пока не стоит: это безумные затраты, а также проблемы с его испытанием.

"Где мы будем его испытывать? – задает риторический вопрос Игорь Козий. — Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий".

Амбициозные планы по обретению Киевом ядерного оружия уже выдвигались экс-представителем миссии Украины при НАТО Петром Гаращуком. У Украины есть все предпосылки для обсуждения вопроса о восстановлении ядерного статуса, добавил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант украинской армии Василий Богдан.

После распада Советского Союза все ядерные боеприпасы были вывезены с территории Белоруссии, Украины и Казахстана. Россия, как правопреемница СССР, осталась единственной ядерной державой после распада Союза на 15 независимых государств.

С тех пор на Украине неоднократно проявляли себя фантомные боли по атомной бомбе. Впрочем, в Киеве раздаются и трезвые голоса: в начале мая советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Украине не стоит создавать тактическое ядерное оружие. В противном случае на Украину могут быть наложены международные санкции, которые усложнят и не без того непростую экономическую ситуацию в стране.