Тема:

День Победы 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
9 мая 201901:36 Анастасия Быстрова

8 и 9 мая на Украине. День примирения и День Победы

EPA

На Украине 8 мая отметили День памяти и примирения. Петр Порошенко утвердил эту памятную дату в 2015 году, предполагая, что в будущем этот праздник полностью заменит День Победы 9 мая.

Тишина. Утро "Дня примирения" на Украине. Люди изредка подходят к памятнику вечной Славы, чтобы возложить цветы. Красные гвоздики почему-то лежат в мусорных контейнерах.

Картина изменяется ближе к ночи. Здесь, на территории национального музея истории Украины во Второй мировой войне, собираются сотни людей, чтобы память погибших воинов. День примирения (эту памятную дату официально ввел Петр Порошенко в 2015 году) на Украине считают не иначе как сближением с Европой, но главное — отдалением от советских традиций. Но люди воспринимают как восьмое, так и девятое мая одинаково ценными.

"Первая минута мира" — основная памятная акция, которая проходит в Киеве. По традиции зажигают свечи, проходит минута молчания.

Цветы сегодня возлагали в Днепре (бывший Днепропетровск), Чернигове, Харькове. День примирения — день, чтобы помнить погибших, а не переписывать историю. Это уже слова основателя "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрия Бойко. Он принял участие в церемонии захоронения красноармейцев в селе Гатное Киевской области.

"Это день святой, и мы никому не дадим его забыть, никому не дадим очернить память наших бойцов, которые освобождали Украину. И для этого мы все здесь", — сказал он.

Уже несколько лет местные власти делают из Украины антироссийскую страну. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович вообще предложил перенести выходной день с девятое на восьмое число. Инициативу законодательно пока не поддержали. Но уже в рамках так называемого закона о декоммунизации запрещены любые советские знаки.

Официальный символ дня примирения — красный мак. Георгиевская лента скорее символ агрессии. Елену Бережную — организатора памятного шествия "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка") в том году задержали полицейские за то, что она была в футболке с черно-оранжевым рисунком. Однако она доказала свою невиновность и уже 9 мая готова снова идти на шествие.

С портретами своих родственников, героев Великой Отечественной, на улицы Киева, несмотря на провокации радикалов, выйдут около 200 тысяч человек. Столько зарегистрировали организаторы; старт акции — в 11 утра. Это те жители столицы Незалежной, которые национальную память ставят выше, чем политическую прихоть украинской власти.

Ранее по теме

Сейчас

02:31

На азербайджанском судне в Каспийском море во время пожара пострадали люди

00:27

Столкновение легковушки и грузовика на МКАД: погибли два человека

00:21

На Кубани добровольцы восстановили более 70 памятников воинам ВОв

19:20

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

17:59

Поиски туристов, попавших под лавину на Алтая, завершились из-за темноты

17:15

В Мьянме потерпел катастрофу самолет бангладешской авиакомпании

16:37

Рубль может упасть после майских праздников

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия отмечает День Победы

Россия отмечает День Победы

2 часа назад
Праздничный канал "День Победы": парады в прямом эфире и телепремьера "Т-34"

Праздничный канал "День Победы": парады в прямом эфире и телепремьера "Т-34"

5 часов назад
Президент обозначил приоритеты и главные болевые точки нацпроектов

Президент обозначил приоритеты и главные болевые точки нацпроектов

5 часов назад

Трансляции

03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Владивосток. Парад Победы
04:00

Чита. Парад Победы
06:00

Новосибирск. Парад Победы
Все трансляции
Иран возобновит обогащение урана, если не будет подписан новый договор

Иран возобновит обогащение урана, если не будет подписан новый договор

6 часов назад
День Победы в Европе. Как отмечали и кого поздравляли

День Победы в Европе. Как отмечали и кого поздравляли

2 часа назад
8 и 9 мая на Украине. День примирения и День Победы

8 и 9 мая на Украине. День примирения и День Победы

1 час назад
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

07.05.2019 14:49
Семья генерала Тюленева передала в музей его мундир

Семья генерала Тюленева передала в музей его мундир

5 часов назад
Качели Крылатова: композитору были подвластны разные жанры, но великим сделало кино

Качели Крылатова: композитору были подвластны разные жанры, но великим сделало кино

12 часов назад
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки: когда футболисты покинут колонию

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки: когда футболисты покинут колонию

5 часов назад
Темнота прервала поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая

Темнота прервала поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая

8 часов назад
Норвегия реабилитировала русского "кита-шпиона": он оказался "детским доктором"

Норвегия реабилитировала русского "кита-шпиона": он оказался "детским доктором"

11 часов назад
Хет-трик Моуры вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

Хет-трик Моуры вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

2 часа назад
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

16 часов назад
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

18 часов назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

06.05.2019 18:00
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
При крушении самолета в Мьянме 19 человек получили травмы

При крушении самолета в Мьянме 19 человек получили травмы

4 часа назад
Онкобольные верят советам блогерши, а потом умирают

Онкобольные верят советам блогерши, а потом умирают

5 часов назад
УНИКС стал первым полуфиналистом баскетбольной Единой лиги

УНИКС стал первым полуфиналистом баскетбольной Единой лиги

5 часов назад
У карт и поиска Google появится режим инкогнито

У карт и поиска Google появится режим инкогнито

5 часов назад
Александр Овечкин: едем в Словакию только за победой

Александр Овечкин: едем в Словакию только за победой

6 часов назад
Автомобили Audi внезапно могут стать "веганскими"

Автомобили Audi внезапно могут стать "веганскими"

7 часов назад
В России начался песенный флешмоб, посвященный Севастополю

В России начался песенный флешмоб, посвященный Севастополю

7 часов назад
Предложен проект космического телескопа для получения новых изображений чёрных дыр

Предложен проект космического телескопа для получения новых изображений чёрных дыр

8 часов назад
Россия и Швеция зеркально выслали дипломатов

Россия и Швеция зеркально выслали дипломатов

9 часов назад
Новая игра про Чернобыль поразит масштабом

Новая игра про Чернобыль поразит масштабом

9 часов назад
Мария Бутина выйдет на свободу через полгода

Мария Бутина выйдет на свободу через полгода

10 часов назад
Российские бомбардировщики превращают в ракетоносцы

Российские бомбардировщики превращают в ракетоносцы

11 часов назад
Google представила обновленный интерфейс Android Auto

Google представила обновленный интерфейс Android Auto

11 часов назад
Асфальт в России разрешат укладывать в любую погоду

Асфальт в России разрешат укладывать в любую погоду

12 часов назад
Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно

Тяжелая техника, химикаты и даже дроны: в Подмосковье к борьбе с борщевиком подошли системно

12 часов назад
Бывшего главкома ВМФ бросили на гособоронзаказ

Бывшего главкома ВМФ бросили на гособоронзаказ

12 часов назад
Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев признает их незаконными

Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев признает их незаконными

12 часов назад
Семья в Монголии съела сурка, заразилась чумой и умерла

Семья в Монголии съела сурка, заразилась чумой и умерла

13 часов назад
Правительство уточнило новый порядок выдачи автономеров

Правительство уточнило новый порядок выдачи автономеров

13 часов назад
Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

14 часов назад
"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

14 часов назад
Больше всего тунеядцев живет в Москве

Больше всего тунеядцев живет в Москве

14 часов назад
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

15 часов назад
Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

15 часов назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

16 часов назад
Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

16 часов назад