В Москве умер журналист Сергей Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", — сообщил источник агентства в медицинских кругах.

Информацию о смерти Доренко подтвердил РИА Новости главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".