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10 мая 201912:45

Гавриков пополнил состав сборной России и сыграет против норвежцев

EPA

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков прибыл в расположение сборной России по хоккею, которой сегодня в Братиславе предстоит стартовый матч чемпионата мира против Норвегии.

Примечательно, что Гавриков примет участие во встрече с норвежской командой, как сообщает официальный Twitter-аккаунт Федерации хоккея России. Накануне сборная России направила заявку для участия в мировом первенстве. На момент ее отправления в ней числился 21 игрок.

Напомним, что помимо Норвегии соперниками России по групповому этапу станут команды Чехии, Швеции, Латвии, Австрии, Швейцарии и Италии. Организаторы ранее сообщили, что все билеты на матчи "Красной машины" в группе распроданы.

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