США планируют перебросить на Ближний Восток десантный корабль Arlington и ЗРК Patriot

Пентагон заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют развернуть на Ближнем Востоке ЗРК Patriot, а также перебросить туда корабль USS Arlington (LPD-24) на фоне напряженных отношений с Ираном.

Как уточняется, переброску корабля Arlington и комплекса Patriot в ведение Центрального командования США (CENTCOM) подтвердил исполняющий обязанности министра обороны.

В сообщении Пентагона отмечается, что данные вооружения войдут в состав ударной группы авианосца США Abraham Lincoln и целевой группы Военно-воздушных сил США, базирующихся на Ближнем Востоке, в ответ на признаки готовности Ирана проводить наступательные операции против сил Соединенных Штатов Америки, а также для защиты интересов США.

USS Arlington – десантный корабль-док водоизмещением 22 тысячи 600 тонн. Он способен вмещать порядка 700 военнослужащих и 14 машин, сообщает РИА Новости.