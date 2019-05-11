МИД РФ: США отказали в выдаче виз российским дипломатам

Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России, заявил, что нескольким российским представителям, которые должны были принимать участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, отказали в выдаче виз США.

Как отметил Ермаков на заключительном заседании комитета в пятницу, 10 мая, сразу несколько официальных представителей российской делегации не смогли принять участие в форуме из-за противоправных действий Соединенных Штатов. Он добавил, что с точки зрения дипломатии произошедшее – полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация.

Глава российской делегации отметил, что Соединенные Штаты грубейшим образом нарушают свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое требует от Штатов обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН должностным лицам государств, являющихся членами ООН, а также выдачу виз в возможно короткий срок и безвозмездно.

Заседание комитета проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в период с 29 апреля по 10 мая, напоминает РИА Новости. В соответствии с решением, которое было принято государствами-участниками в 2000 году, целью первых двух сессий подготовительного комитета является рассмотрение принципов, целей и путей содействия полному осуществлению Договора о нераспространении ядерного оружия, а также приданию ему универсального характера и вынесение рекомендаций по этому вопросу конференции по рассмотрению действия договора.