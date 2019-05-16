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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад
Германия не хочет быть американской колонией
Германия — не американская колония, а в антироссийских санкциях заинтересован только Вашингтон. Об этом сегодня на международной газовой конференции в Берлине заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Сжиженный газ из США — подчеркнул политик — не выдерживает конкуренции с трубопроводным из России. А американские методы завоевания европейского рынка неприемлемы. В том, что "Северный поток-2" уже не остановить — убеждена и Ангела Меркель.
Эту акцию немецкие экологи назвали "Заткни Nord Stream". Но поскольку сам Nord Stream под водой, они атаковали его строящееся сухопутное продолжение Eugel. Залезли в трубу и сидят. Их там человек пять, как далеко забрались не известно, но по крайней мере, не заблудятся. Полиция ждет снаружи. Как действовать, непонятно – все-таки попытку заблокировать "Северный поток-2" своими телами противники проекта предпринимают впервые, чаще — политический шантаж, угрозы и манипуляции.
Но на это в Германии уже научились реагировать: принятые в пожарном порядке поправки в газовую директиву ЕС, якобы антимонопольные и для всех, но по факту нацеленные конкретно против "Газпрома", не отменят главного.
"Проект получил большую часть разрешений. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для возражений, но она не сможет предотвратить реализацию проекта. Однако ключевым вопросом остается Украина, которая должна остаться страной-транзитером, несмотря на "Северный поток-2". Тут я дала свое слово", — заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.
На берлинской конференции по энергетике говорили об украинском транзите: исходя из прогнозов роста европейского импорта, ГТС Украины могла бы пригодиться — в прошлом году через нее прокачали 80 из 200 миллиардов кубометров, которые "Газпром" поставил в Европу. Но печальное состояние этой трубы, плюс бесконечные суды по искам украинского "Нафтогаза" — не лучший фон для переговоров о транзите.
"Имеющееся арбитражное разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом", конечно усложняет процесс достижения договоренностей. То есть, вынуждает "Газпром" идти на встречные шаги, связанные с апелляциями, обжалованием", — рассказал Анатолий Яновский, заместитель министра энергетики России.
По прогнозам к 2035 году емкость европейского рынка газа превысит 400 миллиардов кубометров в год за счет выпадения угольной и атомной генерации, а собственная добыча сойдет на нет. США, которые планируют занять место России в качестве основного поставщика, используют разные способы убеждения и каналы передачи информации: например, через своего посла в Германии Гренелла регулярно запугивают немцев санкциями.
"Вашингтон ведёт себя так, будто мы — подчинённое государство или один из штатов Америки. Это не так. Мы не американская колония и не собираемся её становиться", — заявил Клаус Эрнст, председатель комитета по экономике и энергетике бундестага.
"Северный поток -2" заставил Германию вспомнить о суверенитете, в то же время ряд государств, в первую очередь Польша и страны Балтии, с удовольствием приняли свой колониальный статус и остаются верными лоббистами вашингтонских интересов в Брюсселе.
Равно, как и значительная часть еврономенклатуры. Например, господин Манфред Вебер — лидер центристов в Европарламенте, претендующий на пост председателя Еврокомиссии, потребовал закрыть "Северный поток-2", чем сильно расстроил Ангелу Меркель, которая раньше поддерживала его кандидатуру.
"Тут встаёт вопрос, кто же спонсирует господина Вебера, кто оказывает на него давление? Я считаю абсолютной катастрофой, что один из ведущих немецких политиков готов служить американской марионеткой и забывает об интересах Германии", — ответил Ханс-Йорг Мюллер, глава фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
Последнее американское изобретение против Nord Stream: в Сенат внесен законопроект о санкциях в отношении итальянской Saipem и швейцарской Allseas, которые непосредственно владеют трубоукладчиками, задействованными на строительстве газопровода, наказаны могут быть также компании, застраховавшие эти суда.
Это уже вообще — иранский вариант. Впрочем, он вряд ли сработает. Рынок строительства морских трубопроводов слишком узкий и специфический, чтобы отказываться от работы с таким cерьезным заказчиком, как "Газпром".
В то же время, и в Вашингтоне есть понимание, что радикальные действия в отношении "Северного потока-2" могут необратимо испортить отношения, в первую очередь с Германией и Австрией. Американские аналитики из влиятельного института RAND Corporation оценивают риски, связанные с прямым станционным давлением на европейских участников консорциума Nord Stream, как очень высокие.
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