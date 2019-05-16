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Завербованная студентка 1 час назад
Варвара Караулова считает, что ее надо было лечить, и собирается учиться дальше
"Я не совершила никакого преступления, но меня посадили в назидание другим". Варвара Караулова — о своем видении того, почему ее осудили за попытку примкнуть к ИГИЛ (запрещена в РФ). Студентке МГУ дали четыре с половиной года колонии. Сейчас после досрочного освобождения на всё произошедшее она смотрит иначе.
Но вот в интервью "Федеральному агентству новостей" заявила, что реальный срок получила несправедливо. Лишь потому, что "история получилась слишком громкой". В приговоре значится попытка вступления в террористическую организацию, тогда как ключевым в деле были не радикалы, а любовь. Считает, что в таком случае — она хотела уехать в Сирию — ее нужно было не судить, а лечить.
Впрочем, всё это уже в прошлом. Сейчас — планы на новую жизнь. Собирается как минимум из бывшей студентки превратиться в действующую. Выбирает между родным МГУ, где училась на философском и Высшей школой экономики.
Начинает новую жизнь. В том числе студенческую. И если с вузом пока не определилась, то факультет решила однозначно сменить. Вместо философского пойдет на юридический.
"Варя выбрала свою дальнейшую специализацию в качестве юриста. Конечно она очень волнуется, очень переживает, но это такие радостные переживания. Возвратиться и полностью социализоваться, быть достойным членом общества и самое главное, полезным другим людям и государству", — рассказал Павел Караулов, отец Варвары.
Учиться заочно на юриста Варвара Караулова начала еще в колонии. Как только вышла собрала документы на восстановление — в МГУ. Но перевестись она сможет и в другой вуз, но только если ее зачислят в alma mater.
"У Варвары шансов поступить, используя предыдущие результаты ЕГЭ — нет. Потому что ЕГЭ датируется 2013 годом. По законодательству РФ 5 лет действуют результаты. Но, если она будет восстановлена в организации, где она была отчислена и тут же переведена, ей не нужно будет ничего пересдавать", — говорит Анна Коровко, старший директор по основным образовательным программам ВШЭ.
Из МГУ Варвара Караулова была отчислена по собственному желанию. Но есть и другие причины, по которым студент может потерять место. По семейным обстоятельствам, болезни, за неуспеваемость, несвоевременную оплату или недостойное поведение.
К этому списку предлагают добавить еще один пункт. Поправки к уставу МГУ разработали в Минобрнауки, однако по инициативе самого вуза. Если их примут, то отчислять смогут за судимость по уголовному делу.
Впрочем, презумпцию невиновности никто не отменял. И потому пока приговор не вынесен — студентов из старейшего российского университета не отчислят.
Например, аспирант МГУ Азат Мифтахов, арестованный по подозрению в нападении на столичный офис "Единой России", хоть и под арестом, но формально до сих пор учится. Однако если поправку внесут, то восстановиться та же Варвара Караулова уже не сможет.
"Я за то, чтобы Варвару Караулову восстановили на том факультете на котором она хочет учиться. Она осознала свою ошибку, хочет ее исправить, и она заслуживает еще один шанс", — рассказала Екатерина Бирюкова, студентка МГУ.
"Если у нее есть возможность восстановиться, то почему ее нет у студентов, которые не сдали один экзамен и вылетели? Или у тех, кто ушли по здоровью?" – задалась вопросами Анастасия Осипова, студентка МГУ.
"Она имеет полное право начать жизнь заново. Но с другой стороны мы никогда не узнаем, что у нее в голове. У нее уже сложилась негативная репутация и нам известно, чем она раньше занималась, судя по сообщениям, СМИ я бы скорее избегала личных контактов с ней", — говорит Евгения Серебренникова, студентка МГУ.
В других вузах вводить ограничения для человека с судимостью не собираются. С точки зрения закона никаких препятствий для получения высшего образования не может быть ни у рецидивистов, ни у осужденных за тяжкие преступления.
"Сейчас люди с судимостью могут получать спокойно образование. Единственное исключение составляют вузы, готовящие специальности, связанные с правоохранительной деятельностью. Но вместе с тем, мы должны понимать, что при приеме на работу у людей с судимостью зачастую даже с погашенной, возникают проблемы. Редкий работодатель хочет видеть у себя в сотрудниках человека, имеющего судимость", — пояснил Ринат Мещеров, адвокат.
Теперь и старейший вуз хочет видеть в рядах студентов с незапятнанной репутацией. Сейчас документ с поправками проходит процедуру общественного обсуждения. Она продлится до 29 мая.
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