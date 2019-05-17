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17 мая 201919:05

Пушков призвал обойтись без клонов Климкина и Турчинова

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставки главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. По его мнению, забота о подлинных интересах Украины требует более адекватных фигур.

Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что вряд ли кто-то будет сожалеть об отставке Климкина и Турчинова. "Важно, чтобы эти ключевые позиции не заняли их клоны, что сведет новое президентство к очередному раунду бесплодной русофобии", — прокомментировал российский сенатор.

17 мая Климкин опубликовал видеообращение в Facebook, в котором рассказал, что написал заявление об отставке. Также он объявил о намерении идти вперед, в Верховную раду, со своей командой, разделяющей его принципы.

Александр Турчинов 17 мая подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке. "Побуду в тренде​​​. Тем более, что такая достойная компания", — прокомментировал он свое решение. Внештатным советником Порошенко Бирюков был назначен в 2014 году.  

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

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