Кочарян освобожден под залог и поручительство

Суд общей юрисдикции Еревана решил освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя.

На заседании в субботу, 18 мая, суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, которые просили освободить Кочаряна под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере одного миллиона драмов (2000 долларов).

Саакян и Гукасян гарантировали, что Кочарян будет вести себя надлежащим образом, а также обязуется являться к следователям и на судебные заседания, пишет "Интерфакс".

В апреле Специальная следственная служба Армении завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года. Обвинение в свержении конституционного строя страны было предъявлено экс-президенту в рамках этого дела. Он обвиняется также в получении взятки в особо крупном размере. Слушания по делу Кочаряна начались 13 мая. Сын Кочаряна Левон заявил, что его отец стал жертвой политического преследования.

Фигурантами уголовного дела являются также экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.