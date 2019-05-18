Жонглирование фактами: российский дипломат напомнил британским СМИ о последствиях

Британские журналисты в погоне за сенсацией не думают о том уроне, который они наносят российско-британским отношениям, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне. В нем последствия для отношений двух стран названы "весьма ощутимыми".

В качестве примера приведена ситуация с Сергеем и Юлией Скрипаль, в отравлении которых обвинили Россию. Скрипали были найдены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Это спровоцировало крупный международный скандал. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Однако британские СМИ со ссылкой на "информированные источники", вбрасывали различные версии отравления (через еду, цветы, кондиционер в машине), не могли определиться с типов веществ, называя его то газом, то жидкостью, то гелем. Затем активно искали подозреваемых, ими поочередно были некие "Михаил Савицкий" и "Степан Викеев", а затем Руслан Петров и Александр Боширов. В настоящее время тема инцидента в Солсбери вообще замалчивается, равно как и результаты официального расследования, цитирует РИА Новости заявление дипмиссии. Там считают, что жонглирование фактами может лишь "усугубить разногласия и подорвать доверие", необходимое для выстраивания двусторонних отношений.