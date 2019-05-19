Лавров: мы - вежливые люди и других слышим

Нужно всегда быть вежливыми и слышать других, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нужно общаться, слушать друг друга", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В Москве "других слышат", хотя "они нас не всегда", отметил Лавров, говоря о переговорах с США. При этом, по его словам, то, что представители России разговаривают вежливо, вовсе не означает их готовности делать иностранным партнерам уступки, противоречащие коренным национальным интересам нашей страны.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой же программе заявил, что инициатива о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны. Трамп не раз говорил о желании встретиться с Путиным, однако госсекретарь США Майк Помпео, встречавшийся на этой неделе в Сочи с президентом Путиным и главой МИД Лавровым, не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях предстоящего в июне саммита "большой двадцатки" в Осаке.

При этом, по мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, всем выгодно, чтобы главы двух ведущих стран — России и США — "сели и спокойно поговорили".