Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка. И воровство денег у наших клиентов, когда в это были включены сами клиенты", — рассказал Греф.

По его словам, самая большая проблема – не внешние риски, а внутренние. "Сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали, потому что мы мониторим работу каждого сотрудника, допуск и работу во всех системах. У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали", — подчеркнул глава Сбербанка.

Однако подобные случаи есть, но от них никогда не страдают клиенты – "это всегда проблема банка". "Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию", — рассказал Греф.

В Сбербанке – мощная служба киберзащиты. В задачи дочернего предприятия "Бизон" входит, в том числе, постоянный поиск уязвимости внутренних систем. "Они выполняют роль так называемых белых хакеров. Если выходит новый продукт, их задача сломать его, проникнуть в наши внутренние системы. Мы их поощряем за нахождение уязвимостей в наших системах", — отметил глава Сбербанка.

Греф уверяет, что данные о клиентах Сбербанках ни разу не попадали к мошенникам. При этом проблему в целом искоренить, по его словам, невозможно. "Всегда будет в ходу соревнование между мошенниками, которые будут использовать все более и более современные средства доступа в системы, и будут такого рода создаваться центры, которые будут защищать системы", — пояснил Греф.