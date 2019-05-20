США отменили пошлины на алюминий и сталь, поставляемые из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому Штаты отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

Вечером 17 мая власти США и Канады в совместном заявлении официально подтвердили, что достигнута договоренность о снятии американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады в течение 48 часов.

В марте 2018 года стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении стали и алюминия, ввозимых в США (25 процентов и 10 процентов соответственно). В отношении Евросоюза, Канады и Мексики данное решение было введено в действие 1 июня 2018 года, напоминает РИА Новости. В ответ на это Мексика в начале июня официально заявила о введении пошлин в 15-25 процентов на некоторые виды продукции из стали, на сельскохозяйственные товары и виски из США.