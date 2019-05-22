В сирийской Хаме беспилотник террористов атаковал электростанцию

В среду, 22 мая, в сирийской провинции Хама террористы атаковали электростанцию с помощью беспилотного летательного аппарата. О происшествии сообщило гостелевидение Сирии.

Как уточняется, беспилотник атаковал электростанцию в эз-Заре. Ее оборудованию и технике был нанесен значительный материальный ущерб.

В настоящее время в районе города Кафр-Набуда идут ожесточенные бои с использованием авиации между правительственной армией САР и террористами, передает РИА Новости.

Министерство обороны России сообщило, что с утра 22 мая Вооруженные силы Сирии отразили уже три атаки боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на Кафр-Набуда. В атаках участвовали порядка 500 боевиков. С вечера 21 мая в Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" осуществляют массированные атаки на войска Сирии, используя технику и РСЗО.