Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.

На пресс-конференции Виктория рассказала, что у нее есть договоренность с СК РФ о том, что она будет передавать всю информацию. Как сообщает "Интерфакс", также она добавила, что ее не осведомляют о ходе расследования уголовного дела о покушении на Скрипалей.

По словам Виктории, дядя сообщил ей, что говорит по одноразовому телефону, его дали только поговорить.

"Сергей Викторович несколько раз спрашивал, поняла ли я, кто звонит? Было видно, что ему немного тяжело разговаривать", — сказала Виктория.

Скрипаль рассказал, что они живут на территории Великобритании под охраной и что их перевозят с места на место. Также он выразил недовольство тем, что племянница общается со СМИ.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок" российского производства. Россия эти обвинения отрицает.