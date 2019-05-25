МИД РФ: Конвенция по морскому праву неприменима к Керченскому инциденту

МИД РФ прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП), касающееся инцидента в Керченском проливе. Реакция внешнеполитического ведомства размещена на официальном сайте.

Оглашение решения МТМП о предписании временных мер по иску Украины состоялось 25 мая в немецком Гамбурге. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.

МИД РФ еще раз отметил, что в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива не может применяться Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Это неоднократно отмечала российская сторона. В ходе последующего арбитражного разбирательства, на котором настаивает Украина, российская сторона намерена продолжить отстаивание этой позиции. Российские дипломаты призвали украинскую сторону "действовать именно так впредь".

Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в прошлом году за нарушение государственной границы, позволить им вернуться на родину и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.